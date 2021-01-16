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Kısıtlamadan muaf olanlar listesine ekleme yapıldı
Denizli’de korona virüs salgınına karşı toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak kişilere ait listeye ekleme yaptı.
DENİZLİ 16.01.2021, 12:38
Denizli’de korona virüs salgınına karşı toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, sokağa çıkma kısıtlamasında muaf tutulacak kişilere ait listeye ekleme yaptı.Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Ali Fuat ATİK başkanlığında korona virüs tedbirleri kapsamında olağanüstü toplandı. Toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığıyla yapılan değerlendirilmeler sonucunda sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair listeye yapılan ekleme kararlaştırıldı. Bu kapsamda Araç muayene istasyonlarında çalışan personel ve muayene randevusu olan taşıt sahipleri kısıtlamadan muaf tutulacak. Ayrıca motorlu taşı sürücü kurslarında görevli personel komisyon görevlileri ve adaylarda kısıtlamadan muaf olacak. Milli Eğitim Bakanlığında görevli EBA Lise TV MTAL ve EBA platformlarında yayınlanacak uzaktan eğitim video çekimi, kurgu ve montaj faaliyetlerini yürütmekte olan personellerde kısıtlama günlerinde muaf olacaklar listesine dahil edildi.
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