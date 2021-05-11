Kısıtlamada mangal yakan 3 kafadar 5 hektar ormanı kül etti

Denizli’nin Çardak ilçesinde, 5 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangının mangaldan çıktığı belirlendi. Kısıtlamada ormanda mangal keyfi yapan 3 kafadar gözaltına alındı.

Çardak ilçesi Beyler mahallesi Uzun alan mevkiinde meydana gelen orman yangını ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede Denizli, Burdur, Afyonkarahisar ve Isparta Orman Bölge müdürlüklerine bağlı 25 arazöz, 80 orman işçisi, 3 dozer, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı 8 itfaiye aracı ile 15 personel görev aldı.

Helikopterlerle ormanlık alanda soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, 5 hektarlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili jandarma ekipleri 3 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin tam kapanmada evlerinde olmaları gerekirken, ormanlık alanda kaçak mangal partisi yaptıkları ve bu sırada yangına sebebiyet verdikleri tespit edildi.