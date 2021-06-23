Kenti vuran fırtınanın en şanslısı o oldu

Denizli’de etkili olan fırtına sonrası bir işyerine ait totem otoparkta bulunan araçların üzerine devrildi. Bir araç ise devrilen totemin iki ayağının arasında kalarak kıl payı zarar görmedi.

Denizli’de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Kentin bir çok noktasında ağaç devrilmesi, çatı ve levha uçması gibi olaylar meydana geldi. Rüzgarın etkisini arttırdığı anlarda bir iş yerinin devasa totemi alışveriş merkezinin otopark alanına düştü. Otoparkta bulunan bütün araçlar hasar görürken bir araç deyim yerindeyse kıl payı kurtuldu. Devasa totemi ayakta tutan demir ayakların arasında kalan araç hasar almazken hemen yanında bulunan araç ise adeta hurdaya döndü.