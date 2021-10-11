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Kent tiyatrosu yeni oyuncularını arıyor

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezona daha güçlü ve geniş bir kadroyla hazırlanmak için yeni yol arkadaşları arıyor.

DENİZLİ 11.10.2021, 17:14
Kent tiyatrosu yeni oyuncularını arıyor

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu, yeni sezona daha güçlü ve geniş bir kadroyla hazırlanmak için yeni yol arkadaşları arıyor.

Merkezefendi Belediyesi Kent Tiyatrosu yeni oyuncular arıyor. Yeni dönem kurs kayıtları için başvurular 11 Ekim Pazartesi gününden 20 Ekim Çarşamba gününe kadar devam edecek. Merkezefendi sınırları içerisinde ikamet eden 15 yaş ve üzerindeki vatandaşların yararlanabileceği kurslara başvurular Merkezefendi Kültür Merkezi’nden şahsen yapılacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Geçtiğimiz yıl kurmuş olduğumuz Kent Tiyatromuz oyunlarına ve çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Kentimizdeki kültür ve sanat etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bu noktada da Merkezefendi Belediyesi olarak birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Kültüre ve sanata yapılan yatırım insana, geleceğe ve ilçemize yapılan değerli bir yatırımdır. Tüm sanatsever hemşehrilerimi kent tiyatromuza katılmaya davet ediyorum” diye konuştu.

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