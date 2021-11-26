Kent Konseyi Kadın Meclisinden ‘Şiddete hayır’ etkinliği

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri kapsamında "Kadına Şiddete Hayır" adlı program düzenledi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’ne özel bir program hazırladı. İbrahim Cinkaya Sosyal Bilimler Lisesi’nde düzenlenen programa, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, Kent Konseyi Genel Sekreteri Baran Akın, Kadın Meclisi üyeleri ve öğrenciler katıldı. Şiddete karşı bir araya geldiklerini ifade eden Bilsen Özen, öğrencilere Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi ve çalışmaları hakkında bilgi verdi. Denizli’de yaşayan herkese hitap eden etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Bilsen, "İstiyoruz ki, Denizli’mizin gençleri daha aydın, daha mutlu olsun. Denizli’mizin kadınları daha özgüven sahibi olsun ki evlatlarını daha güzel yetiştirsin" dedi.

"Artık güzel sözcükler söyleyelim"

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Bilsen Özen, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirterek, Kadın Meclisi olarak bu yönde geçmişten bugüne çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. Özen, "Kadın Meclisi olarak ilk sloganımız ‘Mutlu Yaşlanmak İstiyoruz’ oldu, daha sonra ‘Sevgi Emektir’ dedik. Bugün de diyoruz ki lütfen artık güzel sözcükler söyleyelim; ’Seni seviyorum.’ Sevgili gençler şiddetten uzak, sevgi dolu günler ve esenlikler diliyor, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum" diye konuştu.

Özen’in konuşmasının ardından Psikolog Cengiz Türkmen gençlerin merak ettiği soruları yanıtladı.