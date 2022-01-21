Karaman Gölü eksi 20 derecede dondu

Denizli Çameli ilçesinde bulunan Karaman Gölü, eksi 20 dereceye inen hava sıcaklığı nedeniyle buz tuttu.

Denizli’de etkili olan kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken kent genelinde birçok göl ve şelale dondu. Geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşen hava sıcaklığı nedeniyle Çameli ilçesinde bulunan Karaman Gölü buz kesti. Eksi 20 derecede donan Karaman Gölü’nde buz kalınlığı yer yer 15 santimetreye; ulaşırken ilgi çekici görüntüler ortaya çıktı.

Gölün buz tutması çevredeki kuş türleri ve diğer hayvanları da olumsuz etkiledi. Gölün buz tuttuğunu gören doğa tutkunları, oluşan kartpostallık görüntüleri ölümsüzleştirdi.