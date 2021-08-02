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Kamyonetten 3 bin 200 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Denizli’de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyonettin arka kısmından 4 adet plastik tank içinde toplamda 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.
DENİZLİ 02.08.2021, 15:31
Denizli’de durumunda şüphelenilerek durdurulan kamyonettin arka kısmından 4 adet plastik tank içinde toplamda 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi.Denizli’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığının önlenmesi konusunda yaptığı operasyonda bir kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Kamyonetten 2 şüpheli indirilerek arama gerçekleştirildi. Yapılan aramada aracın arka kısmında 3 adet bin litre kapasiteli ve 1 adet 200 litre kapasiteli plastik tank içerisinde marker cihazı ile ölçümünde geçersiz sınıfına giren toplam 3 bin 200 litre karışımlı olduğu tespit edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kanun kapsamında adli makamlarca işlem yapıldı.