Kadın hükümlülere aile planlaması eğitimi verildi

Denizli’de Bozkurt Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan kadın hükümlülere, pilates eğitimi ile aile planlaması yöntemleri konulu eğitim verildi.

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörlüğü ve Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde Bozkurt Ceza İnfaz Kurumunda bulunan kadın hükümlülere yönelik pilates eğitimi ile Aile Planlaması Yöntemleri konulu bir eğitim verildi. Kadın hükümlülerin ve Ceza İnfaz Kurumu personelinin katıldığı her iki eğitim de ilgi ile takip edildi. Doç. Dr. Bilgin Kıray Vural tarafından verilen Aile Planlaması Yöntemleri dersi bitiminde kadın hükümlüler ve Ceza İnfaz Kurumu personelleri, merak ettikleri soruları sorarak bire bir iletişime geçip yanıt alma imkanı buldu.