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Kadın çantasına gizlenmiş 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda kadın çantasına gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

DENİZLİ 13.09.2021, 16:45
Kadın çantasına gizlenmiş 1,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Denizli’de uyuşturucu tacirlerine yapılan operasyonda kadın çantasına gizlenmiş halde 1 kilo 500 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı.


Denizli’de uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan kişilerin yakalanmasına yönelik ekipler operasyonlar gerçekleştirdi. Yapılan operasyon sonucu 4 şüpheli ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin evlerinde ve arabalarında yapılan aramalarda kadın çantası içerisine gizlenmiş vaziyette 1 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ile evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette 5 bin kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.


“Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı.

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