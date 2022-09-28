Jandarmanın operasyon düzenlediği evden 2,6 kilo esrar çıktı

Denizli’nin Kale ilçesinde bir evde yapılan aramada 2 kilo 600 gram kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucunun önüne geçmek için Kale ilçesindeki bir eve ihbar üzerine operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takip sonucu yapılan çalışmada bir şüpheli kıskıvrak yakalandı. Şüpheli ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, ekipler evde detaylı arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada; 2 kilo 600 gram kubar esrar, 56 kök kenevir bitkisi ve 2 tane ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.