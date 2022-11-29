Jandarma kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalık oluşturdu

Denizli İl Jandarma Komutanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesinde açtığı stantlarda erkeklere ‘Kadına El Kalkamaz’, kadınlara ise KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği tarafından 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü çerçevesince, alışveriş merkezinde ve Pamukkale Üniversitesi’nde durumsal farkındalık oluşturmak maksadıyla stant açtı. Stantta erkek vatandaşlara ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla bilgilendirme faaliyeti yaptı. Kadın vatandaşlara, jandarma ekipleri tarafından 6284 Sayılı Kanun anlatıldı ve KADES uygulaması ile ilgili bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.