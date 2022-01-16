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İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi ile sanayideki istihdam artacak

Pamukkale Üniversitesi ile DESİAD arasında, meslek yüksekokullarının mesleki eğitimlerinde, sanayinin rolünü arttırıcı iş birliğine yönelik “İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi” geliştirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Proje ile meslek yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin sanayideki istihdamının arttırması hedefleniyor.

DENİZLİ 16.01.2022, 08:10
İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi ile sanayideki istihdam artacak

Pamukkale Üniversitesi ile DESİAD arasında, meslek yüksekokullarının mesleki eğitimlerinde, sanayinin rolünü arttırıcı iş birliğine yönelik “İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi” geliştirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Proje ile meslek yüksekokullarından mezun olacak öğrencilerin sanayideki istihdamının arttırması hedefleniyor.

Üniversite ve sanayi iş birliği alanında önemli projeleri hayata geçiren, daha önce yine Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD) ile Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Mühendislik ve Teknoloji Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerin, staj imkânı konusunda protokol imzalayan PAÜ Yönetimi yapılan çalışmaları bir adım ileriye taşıyor. Meslek yüksekokullarında öğrenim gören öğrencilerin, alanlarında edindikleri teorik bilgileri, sanayide uygulayarak “Ara Eleman Değil Aranan Eleman” olmalarına katkı sağlayacak proje ile artık DESİAD üyesi her firma birer yüksekokul olacak. Öğrenciler, teorik bilgilerini bu firmalarda uygulamalarla pekiştirecek. İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi’nin geliştirme toplantısı, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan’ın başkanlığında, PAÜ Rektörlüğü Yönetim Kurulu Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Üç dönem teorik ve bir dönem de pratik eğitimin verildiği Honaz Meslek Yüksekokulu’nun (Honaz MYO) pilot meslek yüksekokulu seçildiği projenin toplantısına, DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necip Atar, Honaz MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mustafa Onur Kaçaroğlu, PAÜ Üniversite-Sanayi İş Birliği Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. M. Ensar Yeşilyurt ile DESİAD yönetim kurulu üyeleri katıldı.

“Ar-Ge, inovasyon ve patent geliştirmelerini bizler alt yaş gruplarına çekmiş olacağız”

Toplantıda konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, içinde bulduğumuz bilişim ve dijital çağında YÖK’ün yeni projesi ile uygulama ağırlıklı eğitimlerin ön plana çıktığına değinirken, kalkınmanın arkasında üretimin, üretim ise geri planında Ar-Ge, inovasyon ve patentin bulunduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Kutluhan; “Öğrenci, öğrenimini görürken, sanayiyi görsün. Sanayide görülen eksikliklere, bu aldığı eğitimlerle birleştirip, inovasyon ile yeni çözüm önerileri getirsin. Böylelikle Ar-Ge, inovasyon ve patent geliştirmelerini bizler alt yaş gruplarına çekmiş olacağız. Bu projenin Denizli’ye has bir proje olarak kalmayacak Türkiye’nin farklı şehirlerinde, farklı üniversitelerinde uygulanması noktasında bir örnek teşkil edeceğine olan inancımız sonsuz. Projenin meyveleri önümüzdeki birkaç yıllık süreçte ancak alınabileceğini belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

“3+1 eğitim modeli ile mezun olan öğrencilerimizin yüzde 44’ü staj yaptıkları firmalardan iş teklifi aldı”

Konuşmaların ardından toplantı, Honaz MYO Müdürü Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz’in Honaz MYO’ya ilişkin sunumu ile devam etti. Sunumunda, Honaz MYO’dan mezun öğrencilerin işe girişlerde 3+1 eğitim modelinin etkisini veriler aktaran Prof. Dr. Karadeniz, öğrencilerin yaklaşık yüzde 44’ünün staj yaptığı firmadan iş teklifi aldığını söyledi. Prof. Dr. Karadeniz, iş yeri eğitim modellerinin uygulandığı farklı ülkelerden örnekleri aktardı. AB’ye üye 28 ülkede yapılan bir çalışmada, iş başı eğitim modelinin, klasik staj anlayışına göre işgücü piyasasına katılımda daha iyi sonuçlar verdiğinin ortaya konulduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hülya Kabakçı Karadeniz, yine bu konuda yapılan başka bir bilimsel çalışmaya göre ise 3+1 eğitim modeli ile mezun olanların, ortalama ücretlerinin, diğer eğitim modellerinden mezun olanlara kıyasla yüzde 23,9 daha fazla ücret aldıklarını dile getirdi.

“Bu proje, bölge için bir farkındalık oluşturacaktır”

Toplantıda konuşma yapan DESİAD Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şenel, sanayinin ara eleman olarak nitelendirilen alanda ciddi bir istihdam açığının olduğuna dikkat çekerken mesleki unvanların, insanlar üzerindeki algısı konusunda da bir değişikliğe gidilmesi gerektiğini söyledi. Başkan Şenel; “Meslek yüksekokullarına olan talebin yükseltilmesinde bu algı değişiminin önemli rol oynayacağını belirtmek isterim. Bu proje, bölge için bir farkındalık oluşturacaktır. Denizli’de böyle bir modele öncülük etmekten dolayı memnun olduk” dedi.

İşyeri Meslek Yüksekokulu Oluyor Projesi’nin geliştirme toplantısı, tarafların ileriye yönelik yapılacak çalışmalar konusunda görüş alışverişi ve önümüzdeki günlerde bir çalıştay düzenlenmesi kararı ile sona erdi.

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