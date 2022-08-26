İki komşusunda çaldığı otomobil ve tarım aletini satmaya çalışırken yakalandı

Denizli’nin Çivril ilçesinde iki komşusunun otomobilini ve tarım aletini çalan şüpheli, kent merkezinde satılığa çıkardığı araçlarla birlikte JASAT’a yakalandı. Yaşının iki katından fazla suç kaydı olan suç makinesi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Çivril ilçesine meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 32 yaşındaki Mustafa O., komşularının otomobilini ve tarım aletini gözüne kestirerek çalmaya karar verdi. Uygun bir vakti kollayan şüpheli, ilk önce otomobili, ardından ise tarım aletini çalarak kayıplara karıştı. Gelen ihbarlar üzerine Jandarmanın dedektifleri olarak bilinen JASAT ve Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saatlerce incelediği güvenlik kamera görüntüleri sonrası şüphelinin kimliğini tespit etti.

Çaldıklarını kent merkezine satmak için getirmiş

Mustafa O.’nun yerini tespit eden ekipler, hiç beklemediği andan operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmada şüpheli saklandığı delikte kıskıvrak yakalandı. Yaka paça gözaltına alınan şüpheli, karakolda her şeyi itiraf etti. Mustafa O., iki komşusundan çaldığı otomobil ve tarım aletini satmak için kent merkezine götürdüğünü ve araçları satamadığını söyledi. Bunun üzerine kent merkezine giden ekipler, araçları muhafaza altına alarak sahiplerine teslim etmek için ilçeye getirdi.

Suç makinesi çıktı

Karakolda ifadesi alınan 32 yaşındaki şüphelinin 72 tane suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yaşının iki katından fazla suç işleyen ve bunu devamlılık haline getiren Mustafa O., işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Burada rahat tavırlar sergileyen suç makinesi, iki suçtan da tutuklanarak cezaevinin yolunu tuttu. Böylelikle JASAT ekipleri, bu faili meçhul olayı da çözerek aydınlattı. Otomobili çalma anı ve şüphelinin araçla gidiş anları ise kameraya yansıdı.