Honaz’da üniversite adaylarına tercih desteği

YKS tercih döneminde de gençlere desteğini sürdürmeye devam eden Honaz Belediyesi, üniversite adaylarına en doğru tercihi vermesi için yardımcı oluyor.

18 Temmuz 2022 tarihinde açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ardından danışmanlık hizmeti ile gençleri yalnız bırakmayan Honaz Belediyesi, meslek seçiminde üniversite adaylarına yardımcı oluyor. Honaz Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Çözüm Kurs Merkezi işbirliğince uzman eğitmenlerin Belediye Kapalı Pazaryeri Danışmanlık Ofisi’nde verdiği danışmanlık hizmetinde öğrenciler, kendileri için en doğru tercihi belirliyor. Merkezde, tercih listesi oluşturulurken öğrencilerin ilgili alanları da göz önünde bulunduruluyor.

“Doğru tercih konusunda yardımcı oluyoruz”

Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, üniversite adaylarının kazandıkları puanları en doğru şekilde değerlendirebilmeleri için yanlarında olduklarını söyledi. Tüm gençlere eğitim hayatlarında başarılar dileyen Başkan Kepenek, “Geleceğimizin teminatı gençlerimizin en önemli süreçlerinden birisi de üniversite tercihleridir. Honaz Belediyesi olarak gençlerimize en doğru bölüm ve üniversiteyi tercih etmeleri için uzman eğitmenlerimizin eşliğinde danışmanlık hizmeti veriyoruz. Tercih ettikleri bölüm ve üniversiteyi kazanan Honazlı gençlerimizin hem ilçemizi, ilimizi, hem de ülkemizi çok daha güzel yarınlara taşıyacaklarına inanıyoruz. Gençlerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.