Hayvanlar üşümesin diye sokaklara battaniye bırakıldı

Denizli’de hava sıcaklığı eksilere düşerken, kentin en işlek caddesinde sokak hayvanlarına soğuk havalarda dükkan önünde battaniyeye sararak sahip çıkıyor.

Denizli’de, etkisi altına alan yağışlı ve soğuk hava, en çok sokak hayvanlarını etkiliyor. Sıfırın altına düşen sıcaklıklar sokak hayvanları için ölümcül olabiliyor.

Yapılabilecek en ufak etkili yardımlar ise onları hayata kalmasını sağlıyor. Denizli’de işlek cadde de bulunan bir köpeğin soğuktan etkilenmemesi için altına karton serilerek, üzeri battaniyeyle örtüldü. Esnaf, soğuk hava nedeniyle dükkan önünde yatan hayvanlara bakmayı ihmal etmiyor.