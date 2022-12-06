Hayalini 21 yıl sonra kızının ismiyle kurduğu markayla gerçekleştirdi

Üniversitede kurduğu hayaline 21 yıl sonra çalıştığı işi bırakıp, kızının ismiyle marka kurarak ulaşan ve kendi işinin patronu olan Zerrin Uysal, başarı hikayesiyle hem hemcinslerine hem de genç girişimcilere örnek oldu.

Muğla’da doğup büyüyen 39 yaşındaki kadın girişimci Zerrin Uysal, 2001 yılında öğrenim gördüğü Sıtkı Koçman Üniversitesi’nde Matematik bölümünü başarıyla bitirmesinin ardından uzun yıllar otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde yönetici ve satış temsilcisi olarak görev yaptı. Uysal, azmiyle başarı merdivenlerini tek tek çıkarak kendi oluşturduğu markaya yatırım yapma kararı aldı. Kendi çalıştığı iş yerini bir süre önce “Bu kadar yeter” diyerek bırakan Uysal, hayatını adadığı 8 yaşındaki biricik kızı Ayşe Demirci’nin ismiyle “AdenPlus” adını verdiği marka oluşturdu. Yıllarca farklı bir markanın satış görevlisi olarak edindiği tecrübe ile kendi markasını inşa etmede büyük yol alan Uysal, üniversite yıllarından beri hayal ettiği işini uzun emekler vererek ve büyük fedakarlık yaparak kurmayı başardı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Saraylar Mahallesi 1. Sanayi Sitesi 155 sokakta toptan ve perakende satışı yapıp, kaliteye uygun ve çevreye duyarlı ürünlerini en verimli şekilde satışa sunmaya odaklanan Uysal, oluşturduğu AdenPlus markasının patent başvurusunu yaparak, önce Türkiye genelinde daha sonra yurt dışında önemli otomotiv sektöründe yer alıp, markayla global pazarda yer almak istiyor. Müşterilerine 7/24 hizmet verip rakiplerine fark oluşturmak isteyen ve kendi işinin patronu olmayı başaran girişimci Uysal, hemcinslerinin başarılı olamayacağı hiçbir sektör olmadığının altını çizerek hayallerinden vazgeçmemelerini söyledi.

“Kendi iş yerimi kurma hayalim hep vardı”

Gençlik hayalinin bir ’iş kadını’ olmak olduğunu ve öğretmenlik başta olmak üzere birçok sektörde çalıştığını ifade eden Zerrin Uysal, “Muğlalıyım, Denizli’de kızımla birlikte yaşıyorum. Muğla’da matematik bölümü okudum ve üniversite eğitimini başarıyla tamamladım. Şu anda kendi iş yerimi sanayi bölgesinde açtım. Aslında yıllarca birçok sektörde çalıştım. Öğretmenlik yaptım, fiber optik sektöründe proje satış yöneticiliği yaptım ve bunun yanında farklı sektörlerde yönetici görevlerinde bulundum. Son yıllarda akü satış temsilciği yaparak kendime bir pazar oluşturdum. “Ben bu işi neden kendim yapmamayım” diyerek işimi kurdum” dedi.

“En kısa sürede ihracat yapmayı hedefliyoruz”

AdenPlus markası adı altında üretilen akülerin fiyat ile kalite başta olmak üzere önemli avantaj içerdiğini anlatan Zerrin Uysal, “AdenPlus markası ile sektöre giriş yaptık. AdenPlus aküsü kendi markamız. Doğru standartlarda üretiliyor ve fiyat avantajıyla da kaliteyi müşterilerimize sunuyoruz. Hedefimiz öncelikle Denizli ve çevre bölgelerinde daha sonra ise tüm Türkiye genelinde bayilikler vermek. Biz akülerimizi 7/24 Türkiye’nin her yerine ulaştırmayı hedefliyoruz. Daha sonra da gerekli C-E belgelerinin başvurularını yapıp, en kısa sürede ihracatımızı gerçekleştireceğiz” şeklinde konuştu.

“AdenPlus markamız kızımın ismiyle ortaya çıktı”

Hemcinslerine kendi hedefleri doğrultusunda ilerlemesini ve kararlılıkla mücadele etmekten vazgeçmeme çağrısında bulunan Zerrin Uysal, markası AdenPlus’a adının verilmesinde kızın da önemli payı olduğunu vurguladı. Uysal, “AdenPlus markamız kızımın ismiyle ortaya çıktı. Ayşe Demirci, Denizli’yi taşıyor. Çünkü kızım benim hayattaki tek servetim. Bütün yaşamımı kızıma adadığım için adını marka haline getireceğim. AdenPlus markası ile gece gündüz demeden 7/24 hizmet vermekteyiz. Kaliteyi müşterilerimizin ayaklarına kadar götürüyoruz. Bizi tercih edecek olan müşterilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Son olarak hemcinslerime de bir şeyler söylemek istiyorum. Kadınlar her sektörde olabilmeli, çünkü onlara her sektörde yer var. Kadınlara söyleyebileceğim tek şey korkmayın önünüze bakın, ayaklarınızın üzerinde durun ve kolayı seçmeyerek mücadele edin” ifadelerini kullandı.