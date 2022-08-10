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Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı

Denizli’de sağlık raporu için devlet hastanesine götürülen şüpheli, bir anlık boşluktan faydalanarak kayıplara karıştı.

DENİZLİ 10.08.2022, 18:13
Hastaneye götürülen şüpheli kayıplara karıştı

Denizli’de sağlık raporu için devlet hastanesine götürülen şüpheli, bir anlık boşluktan faydalanarak kayıplara karıştı.

Pamukkale ilçesinde aile içi şiddet olayına karışan Barış B. (40), polis ekiplerince sağlık raporu alınmak üzere Denizli Devlet Hastanesi’ne getirildi. İşlemleri devam eden Barış B., bir anlık boşluktan faydalanarak kaçmaya başladı. Kısa sürede izini kaybettiren şüpheli kayıplara karışırken, hastane bölgesine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri alanı didik didik arayarak kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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