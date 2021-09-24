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Hamilelik ve evlilik okulu kayıtları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında hayata geçirdiği Hamilelik ve Evlilik Okulu kayıtları sürüyor.

DENİZLİ 24.09.2021, 11:46
Hamilelik ve evlilik okulu kayıtları sürüyor

Denizli Büyükşehir Belediyesinin “Ailemi Seviyorum Projesi” kapsamında hayata geçirdiği Hamilelik ve Evlilik Okulu kayıtları sürüyor.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi tarafından 2016 yılında "Bilinçli anneler, sağlıklı nesiller" sloganıyla başlatılan ve Denizli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen Hamilelik Okulu ile 2012 yılında hayata geçirilen Evlilik Okulu’nun kayıtları sürüyor. Klasik belediyeciliğin yanında sosyal belediyecilik faaliyetlerine de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağlıklı nesillerin yetişmesi anlamında büyük önem verdiği Hamilelik Okulu ve Evlilik Okulu kayıtları Değirmenönü Mahallesi Çaybaşı Caddesi’nde bulunan Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi’nden yaptırılıyor. Mutlu aile yapısının sağlam temeller üzerinde kurulmasını amaçlayan ve bugüne kadar binlerce mezun veren Evlilik Okulu ve Hamilelik Okulu hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar telefon numarasıyla ulaşabilecek.

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