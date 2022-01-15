Gölette aranan avcı, Konya’daki asker arkadaşının yanından çıktı

Denizli’nin Güney ilçesinde ava gittikten sonra köpeği geri dönünce kayıp olduğu anlaşılan ve gölet kenarında elbiseleri bulunan avcı, Konya’daki asker arkadaşının yanına ortaya çıktı. Başına çuval geçirilerek gölede atıldığını iddia eden avcı, hayatından endişe ettiği için korkup kaçtığını belirtti.

Güney ilçesi Koparan Mahallesi’nde yaşayan 59 yaşındaki Halil Yeşil, yanına tüfeğini ve köpeğini alarak ormanlık alanda ava çıktı. Aradan geçen süre zarfından Halil Yeşil’in yanından hiç ayrılmayan köpeğinin eve tek başına döndüğünü fark eden eşi, kocasının sürekli yürüyüş yaptığı bölgelerde arama yaptı. Yeşil’e ait ceket, bere ve eldivenin göledin kıyısında görülmesinin üzeri 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Elbiselerin bulunduğu Koparan Göledine gelen itfaiye ve jandarma ekipleri çalışma başladı. Aşırı soğuğa rağmen gece geç saatlere kadar yapılan su altı arama ve kurtarma çalışmalarına ara verildi.

Komandolar ve drone ile arama yapıldı

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikle su altı arama faaliyetlerine yeniden başlanırken; komando, AFAD ve gönüllü kuruluşlar tarafından da karada çalışma yapıldı. Drone ekibinin de destek verdiği çalışmalarda herhangi bir ize rastlanılamayınca, arama çalışmaları elbiselerin bulunduğu sulama göledinde yoğunlaştırıldı. Kayıp avcı Halil Yeşil’in kayıp olduğunu ortaya çıkaran ve yıllardır kendisinin yanından hiç ayrılmayan köpeği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği göledin yanından bir an olsun bile ayrılmadı. Sessiz sedasın bölgede dolaşan köpeği görenler, duygusal anlar yaşadı.

Oğlunu arayınca gerçek ortaya çıktı

Arama kurtarma ekiplerinin soğuk havaya rağmen göledin içerisinde aradığı Halil Yeşil’den gelen telefon, bir anda büyük bir sevinç oluşturdu. Konya Akşehir’de yaşayan asker arkadaşının telefonu ile oğlunu görüntülü olarak arayan Halil Yeşil, “Başıma çuval geçirip beni gölede attılar. Kendi imkanlarımla kurtulup göletten çıkmayı başardım. Beni tekrar bulup öldürmeye çalışmalarından endişe ettiğim için Konya’ya kaçtım. Beni merak etmeyin, sağlık durumum gayet iyi” dedikten sonra telefonu kapattı.

Yaklaşık 20 saattir kayıp olarak aranan Halil Yeşil’den gelen telefonun ardından arama kurtarma çalışmaları sonlandırıldı. Yeşil’in başına çuval geçirilip suya atıldığı iddialarının gerçek olup olmadığı ve Konya’ya nasıl gittiğinin ise ifade işlemlerinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.