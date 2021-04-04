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Göç eden leylekleri öldürdüler

Denizli’nin Çal ilçesinde bilinçsiz avlanan kişi ya da kişiler tarafından göç eden 2 leyleği tüfekle vurarak öldürdü.

DENİZLİ 04.04.2021, 18:35
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Göç eden leylekleri öldürdüler

Denizli’nin Çal ilçesinde bilinçsiz avlanan kişi ya da kişiler tarafından göç eden 2 leyleği tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Çal ilçesi Hançalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; sabah saatlerinde yürüyüşe çıkan Ahmet Okkacı, mahallede bulunan Hançalar Deresi yakınında leyleklerin beklediğini gördü. Biraz daha yaklaşan Okkacı, 2 leyleğin yerde öldüğünü gördü. Göç mevsiminde olan leyleklerin telef olmasından dolayı üzüldüğünü belirten Okkacı; “Bu leyleklerin kime ne zararı olur, göç mevsiminde bulunan leylekleri kim ya da kimler tarafından vurulduysa bir an önce belirlenmelidir” dedi.

Vatandaşlar tarafından da tepkiyle karşılanan bu durumu Okkacı, sosyal medyasında paylaşarak “Doğanın güzel hayvanlarını doğa katilleri katlettiler” şeklinde tepki verdi.
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