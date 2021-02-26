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Geniz eti tedavisi olan çocuklar daha az hastalanıyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ferhat Kalkan, sıklıkla çocuklarda görülen geniz etinin tedavi edilmemesi halinde vücut savunmasında sorunlar oluşabileceğini belirterek; “Geniz etini tedavi etmek çocuğun gelişimini, ileriye yönelik olası problemleri en aza indirmek için son derece önemli ve gereklidir” dedi.

DENİZLİ 26.02.2021, 09:07
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Geniz eti tedavisi olan çocuklar daha az hastalanıyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Ferhat Kalkan, sıklıkla çocuklarda görülen geniz etinin tedavi edilmemesi halinde vücut savunmasında sorunlar oluşabileceğini belirterek; “Geniz etini tedavi etmek çocuğun gelişimini, ileriye yönelik olası problemleri en aza indirmek için son derece önemli ve gereklidir” dedi.

Özel Denizli Tekden Hastanesi’nin başarılı doktorlarından Op. Dr. Ferhat Kalkan, çocuklarda meydana gelen geniz etinin tedavisi ve riskleri hakkında önemli bilgiler verdi. Sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da geniz eti iltihaplanması varsa bir an önce tedavi edilmesi gerektiğini söyleyen Dr. Kalkan, “Geniz eti, burnun arka kısmında burun ile boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Burundan giren virüs cinsi mikropları yakaladığı için vücudun mikroplarla mücadele etmesine yardımcı antikorlar üretilmesini sağlar. Vücudun savunma sistemlerinden biri olan geniz eti, çocuklarda enfeksiyon riskini artırır. Sık tekrarlayan geniz eti büyümesi ya da geniz eti iltihabı varsa tedavi edilmesi önerilir. Vücutta geniz eti ile aynı görevi yerine getiren başka dokular da olduğu için geniz eti tedavisi olan çocuklar çok sık hastalanmazlar” dedi.

“Geniz eti zamanında tedavi edilmezse yüz yapısını, beyin gelişimini bozabilir”

Geniz etinin tedavi edilmezse sağlık açısından ciddi problemlere sebep olabileceğini belirten Dr. Kalkan, "Çocuklarda geniz eti burnun arka kısmında olup burada nefes almayı tıkadığı için geniz eti problemi olan çocuklar uykularında rahat nefes alamazlar. Bu nedenle de rahat bir uyku uyuyamazlar ve bir süre sonra horlamaya başlarlar. Geniz eti çocuklarda en sık karşılaştığımız horlama nedenlerinden biridir. Geniz eti zamanında tedavi edilmezse yüz yapısını, beyin gelişimini bozabilir ve bazı kulak problemlerini ortaya çıkarır. Geniz eti kulağa baskı yaptığı için kulağımızın arkasında sıvı birikimine ve orta kulak iltihabı dediğimiz hastalıklara sebep olmaktadır. Bundan dolayı geniz etini zamanında tedavi etmek çocuğun gelişimini, ileriye yönelik olası problemleri en aza indirmek için son derece önemli ve gereklidir” diye konuştu.

“Ciddi belirtiler varsa 2 yaşından önce de geniz eti ameliyatını yapmak mümkündür”

Geniz etinin büyümesinde sorunlar olabileceğini ve tedavisi hakkında bilgi veren Dr. Kalkan, “Geniz eti hastalığının belirtilerinden kısaca bahsetmek gerekirse; burundan nefes almada güçlük, genizden konuşma, sürekli ağızdan nefes alma, nefes alırken ses çıkması az önce de bahsettiğimiz gibi uyku sırasında horlama bazı belirtiler arasındadır. Çocuklarda bu şikayetlerden bir ya da birkaçı varsa çok geciktirmeden tedavi ettirmekte fayda vardır. Geniz etinin oluşma nedenleri değişiyor. Mesela çocuğun alerjik bir altyapısı varsa alerjiye bağlı geniz eti büyüyebiliyor. Böyle bir durumda hemen ameliyatı düşünmekten ziyade öncesinde uygulayacağımız alerji tedavisi ile geniz etini küçültmekle birlikte çocuğun nefes almasını rahatlatarak horlama şikayetlerini azaltabiliyoruz. Öncesinde geniz etinin ana nedenini bulup ona uygun tedavi modelini seçmekte fayda var. Az önce de bahsettiğimiz gibi geniz eti solunum yolunu etkilediği için yüz yapısını bozabilir, çocuğun beyin gelişimini bozabilir ve kulaklarda sıvı toplanmasına neden olabilir o yüzden gerek ilaç tedavisini gerek ameliyatı zamanında yaptırmak son derece önemlidir. Geniz eti ameliyatlarında önerimiz 2 yaşından sonra yapılmasıdır. Ciddi belirtiler varsa 2 yaşından önce de geniz eti ameliyatını yapmak mümkündür" şeklinde konuştu.

"Korona virüs viral bir enfeksiyon olduğu için geniz eti ve kulağı etkilemektedir"

Virüsün geniz eti ve kulağı etkilediğini belirten Dr. Kalkan, şu uyarılarda bulundu:

“Bildiğiniz gibi ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan korona virüsü ile karşı karşıyayız. Bu virüs viral bir enfeksiyon olduğu için aynı zamanda geniz eti ve kulağı da etkilemektedir. Bunun yanında gerekli tedaviler yapılıp, maske takmak, sosyal mesafeye dikkat etmek gibi önlemler alındığı takdirde çocuklarda oluşan geniz eti problemi ve kulakta oluşabilecek enfeksiyonun geç kalmadan tedavi edilmesinde fayda vardır”
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