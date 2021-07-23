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Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti

Denizli’de aşırı sıcaklardan bunalan gençlerin serinleme formülü görenleri güldürdü. Traktör römorkunu branda ile kaplayan gençler içerisini su ile doldurarak mahalle gezisi yaptı.

DENİZLİ 23.07.2021, 12:33
Gençlerin serinleme formülü görenleri gülümsetti
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Denizli’de aşırı sıcaklardan bunalan gençlerin serinleme formülü görenleri güldürdü. Traktör römorkunu branda ile kaplayan gençler içerisini su ile doldurarak mahalle gezisi yaptı.

Denizli’nin Çal ilçesinde bir grup genç aşırı sıcaklardan bunalınca yüzleri güldüren bir çare buldu. Bir araya gelen kafadarlar traktör römorkunu branda ile kapattı. Daha sonra brandayı su ile dolduran gençlerin serinleme formülü ilginç anlara neden oldu. Su ile dolu römorka sandalye koymayı da ihmal etmeyen gençler bu şekilde mahalle gezisine çıktı.
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