GEKA toplantısı Türkiye’nin en büyük tematik parkında yapıldı

Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı, Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın (GEKA) 143. Yönetim Kurulu toplantısına ev sahipliği yaptı.

GEKA 143. Yönetim Kurulu Toplantısı’na Türkiye’nin en büyük tematik kent ormanı olan Pamukkale Belediyesi Seyir Tepesi Şehir Ormanı ev sahipliği yaptı. GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Ali Fuat Atik başkanlığında gerçekleşirken toplantıya Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Muğla Valisi Orhan Tavlı, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Aydın Sanayi Odası Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Ercan, Aydın Ticaret Odası Başkanı Hakan Ülken, Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katıldı. 2022 yılında yapılacak olan çalışmaların ele alındığı toplantı sonunda Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Seyir Tepesi Şehir Ormanı’nı GEKA Yönetim Kurulu üyelerine tanıttı. Muhteşem Denizli manzarasını farklı bir açıdan görme imkanı bulan misafirler günün anısına fotoğraf çektirdi.