Fileye giren kavunların raf ömrü uzuyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaz aylarında toplanarak filelere koyulan kavun, bahar aylarına kadar çürümeden muhafaza altına alınıyor.

Buldan ilçesi Oğuz Mahallesinde üreticilik yapan İbrahim Özen, yaz aylarında topladığı kavunları filelere saplarından asarak raf ömrünü uzatıyor. Bahar aylarına kadar ilk günkü lezzetiyle kalan kavunlar, bu sayede daha uzun süre muhafaza altında kalıyor.

Atadan gelme bir yöntem olan bu yöntem sayesinde sap kısımlarından iplerle astıkları kavunların bahar aylarına kadar çürümeden dayandığını ve raf ömrünün uzun olduğunu belirten İbrahim Özen, “Bende sarı dilimli kavunlarımızı yaz aylarında topladıktan sonra, filelere koyarak asmaya başladım. Daha fazla dayandığını ve yerle temas etmediği için çürümediğini ve lezzetiyle birlikte tadının daha da arttığını gördüm. Yazın topladığımız kavunlar bahar aylarına kadar çürümeden filelerin içerisinde duruyor. Filede duran kavun toplandığı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor. Oğuz mahallesinde Sultaniye Çekirdeksiz üzümün yanı sıra kavun ve karpuz üretimi de hayli gelişmiş durumda. Filelere giren kavuna büyük talep oluyor. Kavunlarımızı filelerde çürümeden beklettiğimiz içinde israfın önüne geçmiş oluyoruz” dedi.