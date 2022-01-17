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Erken tedavi edilmeyen bel fıtığı kalıcı olabilir

Bel fıtığının, ağır yük kaldırma, ani ve kontrolsüz hareketler, düşme, çarpma, zorlama gibi nedenlerden kaynaklandığını belirten Op. Dr. Yurdaer Doğu, erken müdahaleyle birlikte fıtığın ameliyatsız tedavi edilebilme imkanın olduğunu söyledi.

DENİZLİ 17.01.2022, 13:49
Erken tedavi edilmeyen bel fıtığı kalıcı olabilir

Bel fıtığının, ağır yük kaldırma, ani ve kontrolsüz hareketler, düşme, çarpma, zorlama gibi nedenlerden kaynaklandığını belirten Op. Dr. Yurdaer Doğu, erken müdahaleyle birlikte fıtığın ameliyatsız tedavi edilebilme imkanın olduğunu söyledi.

Her bel ağrısı ve bel fıtığı olan hastada hemen cerrahi müdahale düşünülmemesi gerektiğini anlatan Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, hastaların yüzde 1 ve 2’lik kısmına cerrahi müdahale gerektiğini, geri kalan kısmı erken teşhis ile konservatif tedavi dediğimiz ağrı kesici, istirahat veya fizik tedavi ile birçok bel hastalığının tedavi edildiğini anlattı.

“Bel ağrısı hastalarının çok az bir kısmına cerrahi müdahale gerekmektedir”

Toplumda oldukça yaygın olan bazı yanlış bilgilerden dolayı bel rahatsızlıklarında ciddi anlamda endişe duyulabildiğini, her hastanın bel fıtığı sebebiyle ameliyat olması gerekmediğini belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bel fıtığı, omurgalar arasındaki disklerin zorlama, düşme, ağır kaldırma gibi hareketler sonucunda kayması veya yırtılması sonucu meydana gelen bir hastalıktır. Diskin zorlanması sonucu omurilikten çıkan sinirler üzerinde bir basınç oluşur ve bu basınç bel fıtığı dediğimiz şiddetli ağrılara neden olur. Bel fıtığı, ağır yük kaldırma, ani ve kontrolsüz hareketler, düşme, çarpma, zorlama gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Seviyesine ve kişiye göre değişiklik göstermekle birlikte genel olarak belden başlayarak kalçanın arka yüzünden ayak bileğine ve topuğa kadar gelen ağrı, bazen de uyluğun ön yüzüne vuran ağrılar bel fıtığının belirtileri arasındadır. Bel ağrısı ile beraber uyuşma sık görülen bir semptomdur. Bu tür şikayetler daha çok ameliyatsız tedavi edilirken ayakta güçsüzlük ve kuvvet kaybı, idrar ve büyük abdest kaçırma gibi şikayetler olursa acilen ameliyat edilmesi gerekebilir. Burada önemli olan her hastaya uygun tedavi planı gerçekleştirmektir. Her bel ağrısı ve bel fıtığı olan hastada hemen cerrahi müdahale düşünülmemelidir.” şeklinde bilgi verdi.

“Bel fıtığı rahatsızlığı erken müdahale ile ameliyatsız tedavi edilebilir”

Bel fıtığı hastalıklarının ortopedik rahatsızlıklardan kaynaklandığı düşünülerek birçok hastada tedavinin geciktiğini belirten Özel Denizli Tekden Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahlarından Op. Dr. Yurdaer Doğu, “Bel fıtığı hastalıkları bazen ortopedik problemlerle karıştırılmaktadır. Kliniğimize uzun zamandır yaşadığı şiddetli ağrılardan dolayı başvuran Sevim Hanım da bel ağrılarının ortopedik rahatsızlıklardan kaynaklandığını düşünen hastalarımızdan biridir. Yıllarca menisküs rahatsızlığı çektiği için bacak ağrılarının da menisküsten kaynaklandığını düşünerek tedaviyi geciktirmiş. Sevim hanımın ilaçla ya da fizik tedavi ile geçebilecek hastalığı ilerlediği için yaptığımız muayene ve tetkiklerden sonra hastamıza ameliyat kararı verdik. Bel ağrıları başka ortopedik rahatsızlıklar varsa ondan kaynaklandığını düşünerek tedaviyi geciktiren hastalar toplumda oldukça fazla. Hastalık erken müdahale ile belki de ameliyatsız tedavi edilebilecekken ilerlediği takdirde ameliyata kadar gidebilmektedir. Bu tür bel rahatsızlıklarında detaylı bir muayene ve yapılacak tetkikler ile bu tür ağrıların ayırıcı tanısını yaparak ona göre tedavi planlaması yapılması gerekmektedir. Gerekirse birkaç branşla birlikte multidisipliner bir yaklaşımla doğru hastaya doğru tedavi uygulamak gerekir” dedi.

“O kadar çok ağrım vardı ki yürüyecek durumda değildim”

Ağrılarının menisküsten kaynaklandığını düşünerek tedaviyi geciktiren Sevim Arapgir, “Ben Kocaeli’den geldim. Uzun süredir ağrılarım vardı. Geceleri özellikle ayaklarımda çok ağrı oluyordu. Hatta ağrısına dayanamayıp ağladığım zamanlar oluyordu. Kocaeli’de doktorlara gittim. Oradaki doktorlar sol ayağımdan ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Benim sağ ayağımda daha çok ağrım oluyordu. Yine de biraz araştırayım dedim. Kızım Denizli’de olunca buradaki doktorları araştırdık. Tavsiye üzerine Op. Dr. Yurdaer Doğu’ya gelmeye kadar verdik. O kadar çok ağrım vardı ki arabayla gelemeyecek durumdaydım. Yurdaer Bey beni once muayene etti. Tahlillerimi yaptı. Ve ameliyat olmam gerektiğini söyledi. Şu an gayet iyiyim. Daha yeni ameliyat olduğum için ayağa kalkarken sadece çok az ağrılarım oluyor. Ama doktorum bu ağrıların geçeceğini söyledi. Bel tedavim bittikten sonra menisküs ile ilgili yine ameliyat olacağım. Doktoruma çok teşekkür ederim. Tekden Hastanesi’ne de çok teşekkür ederim. Gerçekten doktorum da hastane personeli de çok ilgili. Benim gibi ağrıları olan herkese acil şifalar dilerim” şeklinde bilgi verdi.

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