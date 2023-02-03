Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri prostat kanseri

Erkeklerde sık görülen prostat kanseri hakkında merak edilenleri açıklayan Denizli Özel Egekent Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, prostat kanserinin ülkemizde görülme sıklığına göre akciğer kanserinden sonra 2. sırada yer alan kanser türü olduğunu belirtti.

Prostat kanserinin prostat bezinde meydana geldiğine değinen Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, “Prostat bezindeki hücrelerin normalin dışında büyümesiyle kanser oluşur. Dünyada en fazla ölüme sebep olan 4. kanser türüdür. Bu açıdan ihmal edilmemesi gerekir” dedi.

Prostat kanserinin erken teşhisinde Multiparametrik MR önemli

Prostat kanserinin erken teşhisinin önemine vurgu yapan Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, “Prostat kanseri, yavaş ve sinsice ilerleyen bir kanser türüdür. İlk dönemde fark edilmesi zordur. Kanser iyi huylu ise diğer organlara yayılmaz ama kötü huylu ise diğer organlara yayılabilir. Erken dönem teşhis bu açıdan hayati öneme sahip. Erkeklerin, özellikle ailesinde kanser geçmişi olanların, prostat kanseri için düzenli kanser taraması yaptırmalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.

Prostat kanserinin teşhisinde kullanılan yöntemlere değinen Doç. Dr. Numan Yıkılmaz, kandaki Prostat Spesifik Antijen (PSA) miktarına bakıldığını söyledi. Kandaki PSA yüksek ise, kanserden şüphelenilebileceğini sözlerine ekleyen Doç. Dr. Yıkılmaz, “PSA miktarı tek başına yeterli olmayabilir. Elle muayene ile desteklenebilir. Bunların dışında hastanemizde ultrason ve Multiparametrik MR ile tanı koyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Multiparametrik MR yönteminin erken teşhis için önemine vurgu yapan Doç. Dr. Yıkılmaz, bu yöntemin prostat kanseri tanısında kullanılan en gelişmiş yöntem olduğunu ve tanının erken dönemde konulmasına olanak verdiğini söyledi. Multiparametrik Mr ile kanser şüphesi olan lezyonların direk tespiti sağlanarak, direk bu lezyonlardan biyopsi alınması (füzyon biyopsi) ile kesin sonuçlara ulaştıklarını ilave eden Doç. Dr. Yıkılmaz, bunun prostat kanseri için öneminin çok fazla olduğundan bahsetti.

“Prostat Kanserinin Belirtilerini Gözden Kaçırmayın!”

Prostat kanserinin sinsice ilerlemesine rağmen bazı belirtileri gözlemleyerek erken teşhise katkı sağlanabileceği konusuna değinen Doç. Dr. Taha Numan Yıkılmaz, geceleri idrar için sık uyanma, idrar yaparken yanma ya da ağrı hissi, hiç idrar yapamama, idrar ya da menide kan olması gibi durumları prostat kanseri belirtileri arasında sıraladı. Bunların başka bir rahatsızlık nedeniyle de olabileceğini ve prostat kanserin bazen hiçbir belirti vermeden de ilerleyebildiği için erkeklerin taramalarını düzenli yaptırıp bir üroloji uzmanından yardım almalarının iyi olacağını sözlerine ekledi.