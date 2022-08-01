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Erkekler kadına şiddet konusunda bilgilendirildi

Denizli’de kahvehanede ve Cuma namazı çıkışında erkekler jandarma ekipleri tarafından kadına şiddet konusunda bilgilendirildi.

DENİZLİ 01.08.2022, 15:45
Erkekler kadına şiddet konusunda bilgilendirildi

Denizli’de kahvehanede ve Cuma namazı çıkışında erkekler jandarma ekipleri tarafından kadına şiddet konusunda bilgilendirildi.

İçişleri Bakanlığının ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla başlattığı ve ülke genelinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi çerçevesinde, Denizli İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğinde görevli kadın astsubaylar harekete geçti. Denizli-Honaz-Gürlek Mahallesi kahvehanesi ve OSB Camisinde Cuma namazı çıkışında 240 erkek vatandaşa Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele konusunda bilgilendirilme yapıldı. Faaliyet çerçevesinde, İçişleri Bakanlığınca hazırlanan video Denizli İl Jandarma Komutanlığı resmi internet sitesinde yayımlanarak vatandaşların bilgisine sunuldu.

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