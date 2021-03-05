Elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen tasarım tamamlandı

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 2019 yılında GEKA iş birliği ile hayata geçirdiği markalaşma, inovatif girişimcilik çalışmaları meyvelerini vermeye başladı. Elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen, tasarım tamamlanırken, tescil başvurusunda bulunuldu.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile GEKA işbirliği ile gerçekleşen "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Eğitimi" sonrasında Moda Tasarım Teknolojileri alanından "tasarım tescili" ile ilgili çalışma yapılmasına karar verildi. Yapılan araştırmalar neticesinde Türkiye’de elbiseden tuluma dönüşen herhangi bir kıyafet tasarımı olmadığı sonucuna ulaşıldı. Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonrasında Türk Patent Enstitüsüne tescil başvurusunda bulundu. Okulun Moda Tasarım Teknolojileri Bölümü öğretmen ve öğrencileri elbiseden tuluma, tulumdan elbiseye dönüşebilen, günlük hayatta büyük kolaylık sağlayacak olan kıyafet tasarımlarına “Elbiseden Tuluma” ismini vererek patentini aldılar.

2 aylık çalışma sonucu “Elbiseden Tuluma” isimli tasarım tamamlandı

Türkiye’de ihracat yapan birkaç okul içerisine yer alan Osman Aydınlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin ilklere imza atmaya devam ettiğini belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici "Okulumuz öğretmen ve öğrencilerinden oluşan ekibimiz iki aylık hummalı bir çalışmanın ardından “Elbiseden Tuluma” isimli tasarımlarını tamamladılar. Projenin amacı, bir elbiseyi, farklı bir dokunuşla, iki farklı özellikte kullanılabilir duruma getirebilmek. Tasarım aşamasının bu amaç doğrultusunda şekillendiği proje; kalıp çıkarma, model uygulama ve dikim aşamalarından oluştu. Elbiseyi tuluma dönüştürme işlemi, ön ve arka ortalarında açıklık bırakarak ve ilik düğme dikimiyle gerçekleşti. Yaptıkları tasarım ile Türk Patent Kurumu’ndan tescil belgesi almaya hak kazanan öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Meslek Liselerimizin üretimlerine değer katacak markalaşmada uzun bir yolumuz var. Yeni tasarımların ve markaların da geleceğine yürekten inanıyorum” dedi.