Eğitim İçin El Ele’de 14. yıl

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin 14 yıl önce hayata geçirdiği “Eğitim İçin El Ele” projesinde yeni eğitim-öğretim dönemi başladı. Yeni eğitim öğretim dönemi ilk ders zilini çalan Başkan Zolan, "Sizler bizim geleceğimiz, göz bebeğimizsiniz" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından 14 yıl önce hayata geçirilen Eğitim İçin El Ele projesinde yeni eğitim öğretim dönemi törenle başladı. Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde düzenlenen törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gönüllü eğitmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını dileyerek, "Eğitim için El Ele projemiz 14. senesini yaşıyor. 14 yıl önce başlayan bu yürüyüş hiç kesintiye uğramadan bugüne geldi. Bu işin içinde, ruhunda gönüllülük var. Gönüllülük olan bir yerde başarı ve güzellik vardır. Kuruluşundan bugüne eğitim veren, hem öğrencilik yapıp hem de kendinden sonra gelen gençlere ışık olmak için gayret gösteren değerli gönüllü öğretmen kardeşlerime çok teşekkür ediyorum. Esas olan gönüllü olmak, gönülden yapmaktır" dedi.

"Tüm imkanlarımızı seferber etmeye devam ediyoruz"

Üniversiteye hazırlanan gençlere seslenen Başkan Osman Zolan, şöyle konuştu: "İnşallah burada aldığınız eğitimle hayalinizde kurduğunuz bölüm ve okullara yerleşmeyi Allah’ım nasip etsin. Burada belli bir disiplin ve çerçevede eğitimler sürecek. Büyükşehir Belediyesi olarak derslerimizin dışında da gençlerimize birçok imkanlar sunuyoruz. Sizler bizim geleceğimizsiniz, göz bebeğimizsiniz. Sizlerin başarılı olması demek, bu ülkenin geleceğinin sağlam olması demektir. Sizlerin donanımlı olması demek, geleceğe daha güvenle bakmamız demektir. Sizler bizden daha başarılı olacaksınız. Ülkemizi, şehrimizi daha ileriye, daha yukarıya, daha güzele götüreceksiniz" dedi. Konuşmaların ardından Başkan Zolan, yeni eğitim öğretim döneminin ilk ders zilini çaldı.

Eğitim İçin El Ele

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından yürütülen Eğitim İçin El Ele, 2008-2009 eğitim öğretim yılında hayata geçirildi. Lise son sınıf ve lise mezunu olmak üzere üniversite sınavına hazırlananlara ücretsiz eğitim verilen projede, üniversite son sınıf öğrencileri gönüllü eğitmenler olarak yer alıyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde verilecek eğitimlerde kullanılacak kitap ve deneme sınav setleri de Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.