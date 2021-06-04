banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Twitter, Yair Netanyahu’nun hesabını askıya aldı
Twitter, Yair Netanyahu’nun hesabını askıya aldı
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Memleket Partisi resmen Meclis'te
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Cüneyt Özdemir: 'Sedat Peker'den 10 bin dolar alan siyasetçiyi öğrendim'
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!
Futbolda şike kumpası davasında flaş karar!

DTO Başkanı Erdoğan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

DENİZLİ 04.06.2021, 14:18
DTO Başkanı Erdoğan, sınava girecek öğrencilere başarı diledi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, Liseye Geçiş Sınavı (LGS)’na girecek öğrencilere başarı dileklerini iletti.

Gençlere “Hayatınızdaki ilk önemli sınav ama strese gerek yok” tavsiyesinde bulunan DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada şu görüşlere yer verdi: “Geçtiğimiz yıldan bu yana devam eden salgın sebebiyle eğitimde bazı olumsuzluklar yaşandı. Her şeye rağmen öğrencilerimiz evde eğitimlerine devam etti ve şimdi emeklerinin karşılığını alma zamanı geldi. Bu özgüvenle sınava girip, başarılı olacağınıza eminiz. Elinizden gelenin en iyisini yaparak, başarılı olacağınıza inanıyoruz. Ailenizin de sizlerin her zaman her koşulda yanınızda olduğunu unutmayın. LGS’ye girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.”
Yorumlar (0)
20°
parçalı bulutlu