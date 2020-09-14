DSİ’den çiftçiye büyük destek

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, çiftçilerin kazancını artırmak ve ülke ekonomisine katkı sunmak amacıyla çalışmaya devam ediyor.

Toplulaştırma çalışmaları ülke tarımı için düşünüldüğünden büyük bir öneme sahip olduğu görülmektedir. Bu çalışmalar kapsamında parseller büyütülür, her parsel yola ve suya kavuşturulur. Kamu yatırımı ve sulama yatırımı maliyetleri düşer ve modern sulama metotlarının uygulanması kolaylaşır. Ulaşım maliyetleri azalır, yakıt tasarrufu sağlanır. Maliyetlerdeki azalma ve verimdeki artış sayesinde çiftçinin geliri yükselir.

Tavas ilçesine bağlı 3 mahalle tapusuna kavuştu

Tapuların düzenlenen törenle vatandaşlara teslim edildiğini söyleyen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “DSİ 21. Bölge Müdürlüğü bünyesinde yürütülen Denizli Acıpayam ve Barza Ovası Arazi Toplulaştırma ve TİGH projesi kapsamında tescili tamamlanan Tavas ilçesine bağlı Çağırgan, Bahçeköy ve Horasanlı Mahallelerinde toplulaştırma sonucunda oluşan yeni tapular Tavas Belediye Başkanlığında düzenlenen tapu teslim töreni ile vatandaşlarımıza teslim edilmiştir" dedi.

Projede 3 mahallede yaklaşık 3 milyon 480 bin TL yatırım yapıldığını söyleyen Yıldız, "Proje kapsamında bulunan bu üç mahallede 2079.49 hektar alanda yürütülen projede eski parsel sayısı 8 bin 549’dan, toplulaştırma sonrası yeni parsel sayısı 4 bin 131’e düşmüş, toplulaştırma oranı da yüzde 51 olarak gerçekleşmiştir. İlgili mahallelerde bugüne kadar 2020 yılı fiyatlarına göre 3 milyon 480 bin TL yatırım yapılmış, yapılan yatırım sonucunda 1 milyon 670 bin TL/Yıl ekonomik fayda sağlanması hedeflenmekte olup projeden 9 bin 904 malik yararlanmıştır” ifadelerini kullandı.