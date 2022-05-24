Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı hizmeti başladı

Merkezefendi Belediyesi tarafından kurulan, ilçe sınırları içerisinde ikamet eden vatandaşlara hukuksal ve psikolojik desteğin sağlandığı Aile Rehberlik Merkezi’nde, ‘Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı’ hizmeti de verilmeye başladı.

Merkezefendi Belediyesi, sağlıklı bir toplum hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmalarına devam ediyor. Merkezefendi Belediyesi Aile Rehberlik Merkezi’nde hukuksal ve psikolojik desteğin yanında ‘Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı’ hizmeti de başladı. Hizmetin çerçevesinde ağırlık kontrolü, hastalıklara yönelik beslenme tedavisi, kullanılan ilaçlara yönelik beslenme tedavisi, gebelerde sağlıklı beslenme, ek besine geçişte sağlıklı beslenme, çocuklarda, yetişkinlerde ve yaşlılarda sağlıklı beslenme konularında Merkezefendililere destek sağlanacak. Kişiye özel analizlerin yapılacağı hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, hastane ya da aile hekimliğinde yaptırdıkları detaylı kan tetkikleri sonrası, çağrı merkezinden randevu alabiliyor.

“Gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi amacıyla çalışıyoruz”

Birçok hastalığın beslenme problemlerine dayandığını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Çağdaş sağlık anlayışına göre bireyin fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam anlamıyla sağlıklı olması, koruyucu sağlık önlemlerinin alınmasına bağlıdır. Koruyucu sağlık önlemlerinin en başında ise beslenme geliyor. Merkezefendi Belediyesi olarak bu düşünce ile Aile Rehberlik Merkezimizde ‘Diyetisyen ve Beslenme Danışmanlığı’ hizmetini başlattık. Sağlıklı ve bilinçli bir Merkezefendi için başlattığımız hizmet ile kulaktan dolma bilgiler sonucu yapılan hataların önüne geçmek istiyoruz. Gelecek nesillerin daha sağlıklı yetişmesi ve sağlıklı toplumun oluşması amacıyla çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.