Dikiş makinesiyle 3 çocuğuna üniversite okuttu

Denizli Pamukkale İlçesinde terzilik yaparak geçimini sağlayan 49 Yaşındaki Raziye Kızılkaya, eşinden aldığı destekle açtığı terzi dükkanı sayesinde ailesinin geçimini sağlayarak 3 çocuğunu okutuyor.

Denizli’nin Kaleiçi çarşısında terzi dükkanı açan Raziye Kızılkaya, yaklaşık 16 yıl önce eşinin desteği ile birlikte açtığı küçük terzi dükkanı sayesinde evinin geçimini sağlıyor. Burada çeşitli kıyafetler dikerek elde ettiği gelirle 3 çocuğunu okutuyor. Kızılkaya, terzilik işine ilkokuldan beri başladığını söyledi. Yıllardır dikiş makinesi başında terzilik mesleğini sürdüren Kızılkaya, büyük emekler vererek öğrendiği mesleğini yıllardır severek sürdürdüğünü ve ömrü yettiği müddetçe de mesleğini sürdürmeye devam edeceğini söyledi. Bir dönemin gözde mesleklerinden olan terzilik mesleği sayesinde evinin tek geçim kaynağı olduğunu anlattı.

Çocuklarını okutabilmek için terzilik mesleğine girdiğini söyleyen Raziye Kızılkaya, işini sevdiğini ve sürdürmeye devam edeceğini belirtti. Kızılkaya, “Bu işe ilkokuldan çıktım ve dikiş nakış kursuna gittim. Oradan terziliği zaten biliyordum. Daha sonra ilerleyen süreçte evlendim. Çocuklar okula başlamak istediler ve çocuklarım okuması için tekstil işlerine girdim. Tekstil işleri ile uğraşınca üniversite süreci önümüze geldi. Eşimde tabi üniversitede terzilik yapalım dedi. Tabi bizde çocuklarımı okutmak ve eşime destek olmak için terzilik yapıyorum. Tabi şükür çocuklarımı okutabildim. Büyük kızım fizyoterapist oldu. Ortanca kızım Muğla Sıtkı Kocamanda hemşirelik okuyor. Küçük kızım ise öğretmenlik okuyor. İşte bizde eşimle beraber çocuklarımıza destek vermek için çalışmaya devam ediyoruz. Onlara yardım amaçlı. Küçük bir terzi dükkanım var. Kadın olarak terzilikte sadece erklerde bel ölçüsü alırken zorlanıyorum. Bunun dışında hiçbir zorlanma ve bir sıkıntım yok. Kadınlar çocuklarının arkasında sağlam durmak ve kendi özgürlüklerini sağlamak için çalışmalılar” şeklinde konuştu.

Elbisesini terziliğe düzeltmeye getiren Tuğba Çalış, kadınların terzi sektöründe daha çok olması gerektiğini söyledi. Çalış, “Kadın özgüvenli olması lazım. Bir kadının kendini geçindirebilmesi için her işte çalışması lazım. Terzilik herkesin yapabileceği bir iş değil. Bence hani öğrenilmeli ve yapılabilmeli. Saygı duyduğum bir meslek. Tüm kadınlar yapmalı diye düşünüyorum. Erkekten ziyade bir bayanla çalışmak bizim için daha rahat. Kendimizi daha çok rahat anlatabiliyoruz. Terzi erkek olduğu zaman bayan olarak da kendimizi kasıyoruz. Erkeklere saygımız var. Ama bayanlar kesinlikle bu işe atılmalı” diye konuştu.