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Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde tüm işyerleri ile korona virüs vakası bulunan apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

DENİZLİ 20.04.2021, 14:35
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Dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız devam ediyor

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde tüm işyerleri ile korona virüs vakası bulunan apartmanların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmalarına devam ediyor.

Korona virüse karşı aldığı tedbirleri düzenli bir şekilde sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi, kent merkezinde işyerlerine yönelik dezenfeksiyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Şehrin yoğun olarak kullanılan noktalarında dezenfekte çalışmaları yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi, Demirciler Caddesi’nde hijyen çalışması gerçekleştirdi. İşyerleri ile birlikte cadde, bulvar ve meydanlarda bulunan ATM ve otobüs duraklarında da hijyen çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri talep gelmesi halinde Kovid-19 vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında da dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışmalarında sağlığa herhangi bir olumsuz etkisi bulunamayan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından ruhsatlı virüsidal etkili biyosidal ürünlerle dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor

Korona virüs vakası bulunan apartman ve binaların ortak kullanım alanlarında hijyen çalışması yapılması isteyen vatandaşların Denizli Büyükşehir Belediyesinin çağrı merkezini aramaları gerekiyor. İstenmesi halinde dezenfeksiyon ekiplerine HES kodunun verilmesinin zorunlu olduğu belirtildi.
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