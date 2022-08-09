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Denizli’ye şiddetli yağış uyarısı

DENİZLİ(İHA) – Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

DENİZLİ 09.08.2022, 09:47
Denizli’ye şiddetli yağış uyarısı

DENİZLİ(İHA) – Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ta gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan açıklamaya göre, 9 Ağustos 2022 Salı günü öğle saatlerinden sonra Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak’ta sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer havanın gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği açıklandı.

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