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Denizlispor, Süper Lig’de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı

Süper Lig’de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklanırken, Denizlispor’un maç programı da açıklandı.

DENİZLİ 30.04.2021, 12:36
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Denizlispor, Süper Lig’de 40, 41 ve 42. haftanın programları açıklandı

Süper Lig’de oynanacak olan 40, 41 ve 42. hafta müsabaka programları açıklanırken, Denizlispor’un maç programı da açıklandı.

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunun son 3 haftasında oynanacak maçların programı belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan programda 40,41 ve 42. haftada oynanacak maçların tamamı aynı gün ve aynı saatte yapılacak.

Denizlispor’un Süper Lig’de son 40, 41 ve 42. haftanın maç programı şu şekilde:

40. hafta 8 Mayıs Cumartesi günü 20.30’da Hatayspor - Denizlispor

41. hafta 11 Mayıs Salı günü 20.30’da Denizlispor - Galatasaray

42. hafta 15 Mayıs Cumartesi günü 20.30’da Fatih Karagümrük - Denizlispor
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