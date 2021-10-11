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Denizli’nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü

Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen, lezzeti ile yiyenlerin bir daha vazgeçemediği Kale Biberine sonbaharda turşu yapımında kullanmak isteyen hanımlar yoğun rağbet gösterdi. 4 ila 6 lira arasında satışı yapılan biber, sonbaharda turşu yapımı için Denizli başta olmak üzere Ege Bölgesi olmak üzere birçok bölgede rağbet görüyor.

DENİZLİ 11.10.2021, 13:29
Denizli’nin meşhur biberi sonbaharda yoğun ilgi gördü

Denizli’nin Kale ilçesinde yetiştirilen, lezzeti ile yiyenlerin bir daha vazgeçemediği Kale Biberine sonbaharda turşu yapımında kullanmak isteyen hanımlar yoğun rağbet gösterdi. 4 ila 6 lira arasında satışı yapılan biber, sonbaharda turşu yapımı için Denizli başta olmak üzere Ege Bölgesi olmak üzere birçok bölgede rağbet görüyor.

Denizli’nin en lezzetleri arasında yer alan Kale Biberi kış mevsiminde turşuluk için bölge halkının vazgeçilmezi oldu. Kale ilçesine bağlı mahallelerde kendine has doğal yetişen biberler, kendine has tadı ve etli yapısı ile dikkat çekiyor. Ağustos ve Eylülde aylarında başlayan kurutma sürecinin ardından ekim ayında hazırlanan turşuluklar kullanılmak için tezgahlarda yer almaya başladı. Denizli’nin kale ilçesinde yetiştirilen biberler Ege Bölgesi illerinin yanı sıra Antalya ve Eskişehir gibi birçok ilde de yoğun ilgi görüyor.

Denizli’nin Kale ilçesinde çiftçi olan 51 yaşındaki Balık Kabaklı, her yıl Ağustos ve Eylül aylarında topladıkları biberleri güneşin altından kurutarak, satışa hazır hale getirdiklerini ifade etti. Son zamanlarda vatandaşların turşu yapımında kullanmak için talep gösterdiğini anlatan Balık Kabaklı, “Biz Kale ilçesinin yerlisiyiz. Dedem den beri bu işi yapıyoruz. Bir süre satmayı bıraktık. Ama pandemiden dolayı 2 yıldır tekrardan yapıyoruz. Biberimiz yetiştirdik ama sonbahar olmasından dolayı biberler biraz daha küçüldü. Lakin küçülmesinin daha bir kıymetli oluyor. Bunların yeşilleri ve kırmızıları turşu yapılıyor. Bir hassa üzüm sirkesi ile daha mükemmel olur. Bu biberlerimiz yemelerini Denizlili ve bütün vatandaşlarımıza tavsiye ediyorum. Turşusu ve közlemesinin yanında kale biberi, tadı ve aromasıyla çok lezzetli bir üründür. Vatandaşalar, kurutmak için ağustos ayında yoğunluk gösteriyor. Her dönem yoğun ilgi görüyor. Şimdilerde ise tu7rşuluk yapımında kullanmak için bir rağbet var. Kale biberi üzüm sirkesi ile daha güzel oluyor. Kale biberini herkese tavsiye ediyorum” diye konuştu.

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