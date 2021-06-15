Denizlili kızlar ‘Kurgusal Dava Yarışması’nda Türkiye 3.’sü oldu

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin açtığı “Sosyal medya suçları” konulu Kurgusal Dava Yarışması’nda finale kalan Denizli Seviye Okulları, üçüncülüğü elde etti.

Denizli Seviye Okulları’nın 3 öğrencisi Eda Türkoğlu, Yaren Tunçtürk ve Zeynep Ceren Işık, hazırladıkları Kurgusal Dava ile yarışmaya katıldığı. Türkiye genelinden 53 lisenin 53 takımla katıldığı yarışmada, Denizli Seviye Okulları’nın takımı geçtiğimiz günlerde finale kalmıştı. Final için de ayrı bir kurgusal dava hazırlayan ekip, Türkiye üçüncülüğüyle yetindi ve 3 bin TL para ödülünün de sahibi oldular.

Yarışmada, jüri üyeliğini Yargıtay 13.Ceza Dairesi Başkanı ve Yargıtay İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Vuslat Dirim, Yargıtay 7.Ceza Dairesi Üyesi Fehmi Tosun, Kültür Üniversitesi’nden Prof.Dr.Durmuş Tezcan yaptı. Denizli Seviye Okulları öğrencilerini yarışmaya Rehber Öğretmen Sibel Altınpa hazırladı.

Yarışmanın ilk aşamasında 20 tam puan alarak 5 okul ile birlikte finale kalan Denizli Seviye Okulları’nın takımı, finalde yeni bir dava konusu ele aldılar. Sosyal medya suçu işleyen bir sanığın yargılandığı kurgusal dava yarışmasında, Denizli’yi temsil eden 3 öğrenci üçüncülükle yetindi. Her biri de hukukçu olan jüri üyeleri, Denizli Seviye Okulları’nın takımını ve okul yönetimini kutladı. Ayrıca, Kültür Üniversitesi yetkilileri de Denizli Seviye Okulları’nı arayarak, öğrencilerin nezdinde tüm okulu ve yönetimini kutladı.

“bizim kızları kutluyorum”

Denizli Seviye Okulları’nın Kurucu Müdürü Mahmut Catlık, bir yandan üniversite sınavına hazırlanan, diğer yandan da kurgusal dava yarışmasında ter döken öğrencilerini yürekten kutladıklarını söyledi. Catlık, Türkiye’nin tanınmış hukukçularının jüri üyeliği yaptığı yarışmada birinciliği elde etmek için öğrencilerinin ve rehber öğretmenin büyük efor harcadığını belirterek, “Bizim kızları elde ettikleri başarıdan ötürü kutluyorum. Teorik ve pratik bilgileri; savunmaları ve verdikleri kararlarla jüriyi etkilemeyi başardılar. Çocuklarımızın yolu açık olsun. Denizli’nin adını böylesine önemli bir yarışmada duyurduğumuz için gururluyuz” diye konuştu.