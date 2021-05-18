Denizlili efsane sporcular unutulmadı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Tokyo Olimpiyatlarına gidecek sporcular ile ülke sporuna uzun yıllar hizmet etmiş Denizlili efsane sporcular evlerinde ve işyerlerinde ziyaret edildi.

Atatürk’ün Samsun’dan başlattığı milli mücadele ateşinin 102. yıl dönümünde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları korona virüs tedbirleriyle devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkililerince Denizli’den Tokyo Olimpiyatlarına katılacak sporculardan Berfin Altan, Şeyda Nur Kaplan ve Sevgi Yorulmaz ile Denizlili efsanelerden Kırkpınar Başpehlivanı Devlet Sporcusu Hüseyin Çokal, Eski Milli Atlet Nevzat Yıldırım, Futbol Duayeni Fahri Ergür ve Denizlispor’un eski futbolcusu Ercüment Dilmen’e ziyaretler gerçekleşti.

Ziyaretlerde geçmişe dair anılar dile gelirken, zaman zaman duygu dolu anlar yaşandı. Denizlili sporun efsaneleri gençlere Atatürk’ün izinde onun emanetine sımsıkı bağlı olmaları tavsiyesinde bulunurken, Denizlili gençlerin ve Türk Halkının 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.