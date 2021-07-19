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Denizli’den yola çıkan araç seyir halindeyken çıkan yangında küle döndü

Denizli’den İzmir’e gitmek üzere yola çıkan araç, Aydın’da seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilin küle döndüğü yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

DENİZLİ 19.07.2021, 12:18
Denizli’den yola çıkan araç seyir halindeyken çıkan yangında küle döndü
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Denizli’den İzmir’e gitmek üzere yola çıkan araç, Aydın’da seyir halindeyken bir anda alev aldı. Otomobilin küle döndüğü yangında, itfaiyenin zamanında müdahalesi olası bir faciayı önledi.

Olay, Aydın - İzmir karayolu üzerinde saat 09.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Denizli’den İzmir’e doğru seyahat eden M.A. idaresindeki 20 ADN 013 plakalı araç Söke Kavşağı’na yaklaştığı sırada araç bir anda alev aldı. Hemen aracı sağa çeken M.A. durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipleri, alevler içinde kalan aracı kısa süre içerisinde söndürdü. İtfaiyenin hızlı müdahalesi olası bir faciayı önlerken, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatılırken, araç kullanılmaz hale geldi.
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