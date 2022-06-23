Denizli’den Almanya Heimtextil Fuarında teknik tekstil atağı

Denizli Ticaret Odası’nın (DTO), “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesi çerçevesinde Almanya Heimtextil & Techtextil Fuarında açtığı stant, dünyanın dört bir tarafından gelen alıcıların gözdesi oldu.

Denizli Ticaret Odası, Heimtextil & Techtextil Fuarı’nda bu yıl ev tekstili ürünlerinin yanında “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm” projesiyle sağlanan destekle 12 firmasına teknik tekstil üzerine stant açtırdı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, fuarlardaki etkinliklerinin Denizli’nin ihracatına önemli bir katkı sağladığına dikkat çekti. Başkan Erdoğan, “Dünyanın dört bir tarafına giderek sektörlerimizin gelişimine katkı sağlamak, Denizli Ticaret Odamızın ana görevlerinden biridir. Biz, bu konuyu çok ciddiye alıyoruz; önemsiyoruz. Bugün burada olmak da yine Denizli açısından çok önemli. Çünkü, Denizli’miz artık dünyaya tam 174 ülkeye açılmış, ihracatıyla, istihdamıyla ve turizmiyle ekonomimize büyük katkı sağlayan bir şehir. Denizli Ticaret Odası olarak, pandemi öncesinde 600’e yakın firmamızla yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katıldık. Denizli ihracatının 4,6 milyar dolarlara gelişinde bu fuarların katkısı çok büyüktür. Denizli’deki sivil toplum kuruluşlarının da bu arada sorumlulukları daha da artıyor. Denizli Ticaret Odamızda muhakkak kamu kurumu niteliği var ama biz bir şirketteki pazarlama veya satış müdürleri gibi hareket edip, benzer çalışmalar yürütüyoruz. Böylelikle daha hızlı hareket ediyoruz ve eskisinden çok daha hareketliyiz. Firmalarımızın yanında olmak, onlara destek vermek için bugün de bu fuardayız. Bizim bunca çabamızdaki asıl gayemiz, şehrimizdeki ihracatı ve istihdamı artırmak, daha güçlü bir Denizli ile ülke olmamıza daha büyük katkı sağlamak. Bu amaç doğrultusunda, ekibimizle yoğun bir mesai harcıyoruz. Denizli Ticaret Odası, bugün 20 bin üyesine, üyeleri ve firmalarıyla da Denizli’mize ve ülkemize hizmet ediyor. Onun için sorumluluğumuzun ne derece önemli olduğunu, omuzlarımızdaki yükün de ne kadar ağır olduğunun farkındayız; iyi biliyoruz. Bunun hakkını da vermeye çalışıyoruz” diye konuştu.

“Denizli tarihinde ilk kez teknik tekstil kümesini gerçekleştirdik”

Başkan Erdoğan, Denizli Ticaret Odası’nın yine ilke daha imza attığını da vurguladı. Erdoğan, “Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm projemizle, Denizli’mizde ve ülkemizde teknolojisi ve katma değeri yüksek ürünlere geçişi sağlayacağız. Onun için de bugün Denizli tarihinde ilk kez teknik tekstil kümelenmesini gerçekleştirip ’Denizli’de Teknik Tekstile Dönüşüm’ projesi kaynaklarıyla firmalarımıza stant açtırdık. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığımıza, desteklerinden dolayı teşekkür ederiz. İleriki günlerde ise hem stantlarımızı hem katılımcı firmalarımızı hem de ürün yelpazemizi daha da geliştireceğiz. Tasarım, teknoloji ve Ar-Ge’mizle her geçen gün daha da güçleniyoruz. Bu arada, teknik tekstilimizin daha da gelişmesi için Denizli Ticaret Odası olarak buradaki üniversiteleri de ziyaret edeceğiz. Onlarla iş birlikteliği yollarını arayacağız ve fikir alışverişinde bulunacağız” dedi.

Başkan Erdoğan, daha iyi işlere imza atmak ve yeni bir yol haritası belirlemek üzere Heimtextil & Techtextil 2022 Fuarı dönüşünde Denizli’de bir toplantı organize ederek, fuara katılan firmalar ile üyelerinin önerilerini dinleyeceklerini de sözlerine ekledi.

“Teknik tekstile ilgi büyük”

Denizli Organize Sanayi Bölgesi (DOSB) Başkan Vekili Necip Filiz de Almanya’daki fuara katılım desteği sağlaması dolayısıyla Denizli Ticaret Odası’na teşekkür etti. Filiz, “Fuardaki ziyaretlere 3’üncü holden başladık. Sonrasında 6, 9 ve 11’e geldik. 11’inci hol yani teknik tekstille ilgili olan hol, inanılmaz kalabalıktı; teknik tekstil bölümüne olan ilgi çok fazlaydı. Diğer hollerde ise ne yazık ki o kadar bir hareketlilik yoktu. Katılımcılarla da konuştuk; onlar da 11’inci holdeki bu durumdan çok memnunlar. Türkiye’den Almanya’ya transferlerinden konaklamalarına ve stantlarına kadar her şeylerini organize eden, ihracatçılarımızı destekleyen Denizli Ticaret Odamıza ve Başkanımız Uğur Erdoğan’a teşekkür ediyoruz” diye konuştu.