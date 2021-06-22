banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Euro 2020'nin en değerlisi Kylian Mbappe
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Yargıtay'dan usta çırak kararı
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Cumhurbaşkanlığı'ndn ''müzikli eğlence'' açıklaması
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana
Uğur Dündar'dan Yılmaz Özdil'e: Yazıklar olsun sana

Denizli’de yağışın ardından sis etkili oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde gece boyu devam eden yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

DENİZLİ 22.06.2021, 09:31
Denizli’de yağışın ardından sis etkili oldu

Denizli’nin Çameli ilçesinde gece boyu devam eden yağmurun ardından sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu.

Meteorolojinin birçok il için yaptığı yağış uyarısından sonra Denizli’nin çoğu ilçesinde yoğun yağış sonrası sel meydana geldi. Çameli ilçesinde ise gece boyu sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde ise yoğun sis ilçeyi kapladı. Kartpostallık görüntülerin oluştuğu Çameli’de görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü. Sabah saatlerinde işe giden bazı araç sürücüleri, yoğun sis sebebiyle zorluk yaşarken, kazaya sebebiyet vermemek için hızlarını düşürdü.
banner486
Yorumlar (0)
23°
açık
banner493