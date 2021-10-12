Denizli’de vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı

Denizli’de öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur öğle saatlerinde Denizli’ye düştü.

Aniden bastıran yağmur karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro ve otobüs duraklarına sığındı.

Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için şemsiyelerine sarıldı. Yağmurun Denizli’de 3 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan Doğukan Türk, “Sabah saatlerinde hava iyi ve güzeldi. Aniden öğleye doğru yağdı. Uzmanlar uyarmıştı ama dikkate almadığımız için böyle ıslandik biraz” dedi.

Şemsiye almadan aniden bastıran sağanak yağmur nedeniyle ıslanan Abdullah Yıldırımer ise, “Yağmur beklemiyordum açıkçası. şemsiye ve hiçbir şey almadan çıktım. Umarım daha fazla ıslanmadan eve giderim” diye konuştu.