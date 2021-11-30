Denizli’de taklalardan atan otomobilde 2 kişi yaralandı

Denizli’de otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü takla atarak ters döndü. Meydana gelen trafik kazasında otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sarayköy İlçesi Sakarya Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; 20 SP 790 plakalı otomobil sürücüsü E.T. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde takla atarak ters döndü. Meydana gelen kazada taklalar atan otomobil yön levhasına çarparak refüjde ters kaldı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan bir kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil bulunan 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekiplerinin yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarayköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.