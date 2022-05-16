Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 17 Mayıs Salı günü Honaz ve Pamukkale ilçesinin muhtelif mahallelerinde su kesintisine gideceğini duyurdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalardan dolayı Honaz ve Pamukkale ilçesinin bazı mahallelerinde su kesintisine gidileceğini açıkladı. Bu çerçevede, 17 Mayıs 2022 Salı günü 08.00 ila 18.00 saatleri arasında Honaz ilçesinin Afşinbey, Hisar, Haydar, Cumhuriyet, Hürriyet, Ovacık, Karateke ve Emirazizli Mahalleleri ile Pamukkale ilçesinin Karakurt Mahallesi’nde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceğini bildirdi.