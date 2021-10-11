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Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 12 Ekim Salı günü İlbade Mahallesi’nde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

DENİZLİ 11.10.2021, 10:18
Denizli’de su kesintisi

Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ Genel Müdürlüğünün içme suyu iletim hatlarında yapacağı çalışmalar nedeniyle 12 Ekim Salı günü İlbade Mahallesi’nde su kesintisi yapılacağı açıklandı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü’nün 12 Ekim 2021 Salı günü içme suyu iletim hatları üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 08.00 ile 20.00 saatleri arasında, İlbade Mahallesi’nde su kesintisi yapılacağı açıklandı. Vatandaşların kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerektiği, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebileceği belirtildi.

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