Denizli’de spor yatırımları devam ediyor

Denizli’nin Buldan ilçesinde devam eden spor yatırımları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından incelendi.

Buldan’da devam eden spor yatırımları, BELKÜM’de düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Toplantıya, Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, Buldan Kaymakamı Murat Sarı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım İnşaat Şube Müdürü Özlem İlhan, Buldan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Muhammet Geren ile Buldan Yurt Müdürü Ahmet Koç katıldı.

Geçtiğimiz yıl Belediye ve Spor Toto Teşkilat Başkanlığı işbirliği ile ihale edilen yatırımlarda çalışmalar devam ediyor. Buldan İlçe Stadı’nın yenilenmesi, toprak yüzeyli Yenicekent Stadının sentetik çim yüzeye dönüştürülmesi çalışmalarıyla, gençlik merkezi ve 5 mahallede devam eden halı saha, basketbol sahası çalışmalarında sona gelinen Buldan ilçesini, yeni dönemde gençlik ve spor faaliyetleri ile dolu bir yıl bekliyor.