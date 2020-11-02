Denizli’de son bir haftada 797 farklı adreste denetim yapıldı
DENİZLİ İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI EKİPLER, SON 1 HAFTA İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞU EV, İŞ YERİ VE APART DENETİMLERİNDE 797 FARKLI ADRESTE DENETİM YAPTI. İŞYERİNDE KUMAR OYNAYAN ŞAHISLARA CEZA İŞLEMİ UYGULANIRKEN BİR İŞYERİ MÜHÜRLENDİ.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, son 1 hafta içerisinde yapmış olduğu ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı. İşyerinde kumar oynayan şahıslara ceza işlemi uygulanırken bir işyeri mühürlendi.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Ahlak Büro Amirliği ekipleri 26 Ekim 1 Kasım 2020 tarihleri arasında ev, iş yeri ve apart denetimlerinde 797 farklı adreste denetim yaptı. Denizli’de yapılan denetimlerde 2 işyerinde kumar oynandığı tespit edilerek 9 kişiye 11 bin 25 TL idari para ceza uygulanırken, 1 işyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilerek mühürlendiği belirtildi. Ayrıca denetimler kapsamında fuhşa teşvik ve aracılık etmek suçundan 6 kişiye 4 bin 740 TL idari para cezası uygulandı. Kontroller ve denetimler neticesinde 7 ayrı adreste bulunan toplam 168 apart dairesi kontrol edilmiş 3 ayrı apart yetkilisine toplamda 27 bin 36 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Öte yandan, kumar oyunlarında kullanıldığı tespit edilen 185 TL para ve para yerine geçen pullara el konulurken, dolandırıcılık olaylarında kullanıldığı tespit edilen 500 Euro ve 11 bin 470 TL para ele geçirildi.
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|7
|17
|2. Alanyaspor
|6
|16
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Karagümrük
|7
|11
|5. Rizespor
|7
|11
|6. Kasımpaşa
|7
|11
|7. Başakşehir
|7
|10
|8. Beşiktaş
|6
|10
|9. Gaziantep FK
|7
|8
|10. Sivasspor
|6
|8
|11. Antalyaspor
|7
|8
|12. Hatayspor
|5
|8
|13. Malatyaspor
|7
|8
|14. Göztepe
|6
|7
|15. Erzurumspor
|6
|7
|16. Konyaspor
|6
|6
|17. Kayserispor
|6
|6
|18. Gençlerbirliği
|6
|5
|19. Trabzonspor
|7
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|7
|17
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Altınordu
|7
|13
|7. Adanaspor
|8
|12
|8. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|9. Giresunspor
|7
|11
|10. Altay
|6
|10
|11. Bursaspor
|8
|10
|12. Balıkesirspor
|8
|10
|13. Ümraniye
|8
|8
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|7
|5
|16. Ankaraspor
|7
|4
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|7
|16
|2. Tottenham
|7
|14
|3. Everton
|7
|13
|4. Southampton
|7
|13
|5. Wolverhampton
|7
|13
|6. Chelsea
|7
|12
|7. Aston Villa
|6
|12
|8. Leicester City
|6
|12
|9. Arsenal
|7
|12
|10. Man City
|6
|11
|11. Newcastle
|7
|11
|12. Leeds United
|6
|10
|13. Crystal Palace
|7
|10
|14. West Ham
|7
|8
|15. M. United
|6
|7
|16. Brighton
|7
|5
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Sheffield United
|7
|1
|20. Burnley
|6
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Atletico Madrid
|6
|14
|4. Cádiz
|8
|14
|5. Granada
|7
|14
|6. Villarreal
|7
|12
|7. Real Betis
|8
|12
|8. Getafe
|7
|11
|9. Osasuna
|7
|10
|10. Elche
|6
|10
|11. Athletic Bilbao
|7
|9
|12. Barcelona
|6
|8
|13. Valencia
|8
|8
|14. Deportivo Alaves
|8
|8
|15. Eibar
|8
|8
|16. Sevilla
|6
|7
|17. Celta de Vigo
|8
|6
|18. Levante
|7
|5
|19. Huesca
|8
|5
|20. Real Valladolid
|7
|3