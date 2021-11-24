Denizli’de öğretmenler gününe özel turnuva yapıldı

Denizli’nin Çal ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla öğretmenler için ‘Ayak Tenisi Turnuvası’ düzenlendi.

Denizli’nin Çal İlçesinde 24 Kasım Öğretmenler günü dolayısıyla öğretmenler için ‘Ayak Tenisi Turnuvası’ düzenlendi. Çal ilçesinde ilk kez düzenlenen turnuvaya 6 takım 20 öğretmen katılırken, turnuva Çal Spor Salonunda yapıldı. Etkinlikte, dereceye giren takım ve öğretmenlere günün anısına hazırlanan kupa, madalya ve tişörtleri Çal Gençlik Spor İlçe Müdürü Tayfur Öztepe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hakan Karakaya, Baklan Gençlik Spor İlçe Müdürü Yunus Kuzu ve İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Özgür Artan tarafından verildi.