Denizli’de mesleki eğitim değerlendirme toplantısı yapıldı

Denizli’de mesleki ve teknik eğitimde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu genel değerlendirilmesi ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılı çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi.

Merkezefendi Servergazi Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde, mesleki ve teknik eğitimde 2021-2022 eğitim-öğretim yılı sonu genel değerlendirilmesi ve 2022-2023 eğitim-öğretim yılı çalışmaları toplantısı gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerindeki mesleki eğitimden sorumlu şube müdürleri ve Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı 17 okul müdürü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge’de görevli öğretmenler katıldı.

“Mesleki eğitim merkezi öğrenci sayımızı 2 bin 800’lerden 9 bin 300’lere taşıdık”

Sanayi alanında her geçen gün büyüyen ülkemizde mesleki eğitimin değerinin daha da artırdığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici konuşmasında “Her çarkı dönen her ışığı yanan fabrikada kalifiye eleman dediğimiz aranan eleman mutlaka olacak ki, o makine çalışsın o çarklar dönsün. Çıktığımız mesleki eğitim yolunda üç tanesi organize sanayi bölgelerinde olmak üzere okullarımızda mesleki eğitim merkezleri açtık. Mesleki eğitim merkezi öğrenci sayımızı 2 bin 800’lerden 9 bin 300’lere taşıdık. Hedefimiz ilk etapta 10 bin üzerine çıkarmaktır. Fiziki kapasitemize günden güne artırmak için çalışmalarımız devam ediyoruz. Mesleki eğitime yönlendirilen her bir öğrenci ülkenin geleceğine yatırımdır. Okullarımızda da tanıtım ve bilgilendirmeler yaptık, yapıyoruz. 2022-2023 eğitim öğretim yılının sağlıklı ve başarılı bir şekilde geçmesini temenni ediyorum” dedi.

Toplantıda; döner sermaye çalışmaları, Ar-Ge, proje ve tescil çalışmaları, protokoller ve Mesleki Eğitim Merkezi Programı uygulamaları hakkında değerlendirilmelerde bulunuldu.